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Вецмилгравис: у пьяных родителей забрали ребенка

Riga.lv
Фото: Zane Bitere / LETA

Примерно в три часа ночи 7 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Вецмилгравис, где происходил семейный конфликт.

Вызвавшая полицию женщина указала на супруга, который пришел домой пьяным и устроил беспорядок. Во время разговора с полицией владелец квартиры объяснил, что самостоятельно уйдет и даст жене и десятилетней дочери отдохнуть. Что в присутствии полицейских и сделал.

Однако через час пьяный мужчина вернулся домой, поэтому женщина снова вызвала полицию. Мужчину отвезли в приют.

Принимая во внимание, что в ночное время у ребенка имелись неблагоприятные условия, которые мать обещала исправить, как только муж уйдет, полицейские днем решили убедиться, что ситуация улучшилась.

Около 18:00 полицейским открыл дверь квартиры пьяный отец десятилетней девочки. В комнатах было накурено, на столе стояла открытая бутылка с алкоголем. Мужчина рассказал, что после того как проспался в приюте, он пошел на работу, но когда вернулся домой, застал жену в постели с другим мужчиной. Он выгнал обоих из квартиры. На вопрос о месте нахождения девочки, пояснил, что за дочкой присматривает соседка.

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