После конфликта с супругой мужчина на ходу выскочил из авто на шоссе

В среду около 23.30 на Добельское шоссе в Елгаве были вызваны патрульные полиции самоуправления и медики неотложки - из автомашины на ходу выскочил мужчина и остался неподвижно лежать на проезжей части.

На месте происшествия 24-летняя женщина, водитель автомашины Honda пояснила, что во время управления автомобилем у нее возник конфликт с нетрезвым супругом (42 года), который затем разбил кулаком боковое стекло и на ходу выскочил из авто.

Медики неотложки оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу. На место происшествия была вызвана и Госполиция.