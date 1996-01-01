В Риге пятеро молодых людей сняли с карточки иностранца 10 700 евро

Госполиция арестовала пятерых молодых людей, которые в Риге потратили 10 700 евро с карточки, украденной у иностранца, сообщает агентство ЛЕТА.

Утром 1 ноября в полицию обратился иностранец, у которого прошлой ночью в одном из баров центра Риги украли кредитку и потратили с нее 10 700 евро. Кроме того, пострадавший утверждал, что у него украли мобильный телефон стоимостью 800 евро. Инстранец констатировал факт кражи только следующим утром.

Полицейские выяснили, что с помощью украденной кредитной карты были совершены несколько покупок в торговых центрах и магазинах Риги, в том числе электроника и одежда дорогих брендов. Для использования украденной кредитной карты не было нужно знать ПИН-код.

В тот же день полиция по подозрению в совершении этого преступления в одном из торговых центров Риги задержала пять человек. В момент задержания подозреваемые совершали очередную покупку с помощью краденой карты.

Среди задержанных - мужчина 1989 г.р., двое - 1993 г.р., а также девушки 1996 и 2000 г.р. Один из мужчин 1993 г.р. ранее уже был судим семь раз за различные имущественные преступления, в свою очередь мужчина 1989 г.р. был ранее судим за кражу. Остальные задержанные судимы не были.

Полицейские провели обыски по месту жительства задержанных и нашли часть приобретенных товаров - телевизор, 15 подарочных карт, куртки, шапки, майки, кошельки и другие вещи.

К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с арестом.