Видео: в Риге 80-летний дедушка продемонстрировал агрессивную езду и «попался» полиции

В среду в Риге на перекрестке улиц Ницгалес и Деглава сотрудники Дорожной полиции патрулируя дороги на нетрафарированной машине заметили автомобиль Volvo, который грубо нарушил ПДД прямо на глазах стражей порядка.

На видео видно как водитель достаточно агрессивно обогнал стоявший на запрещающий сигнал светофора автомобиль при этом пересек двойную слошную линию.

Остановив водителя, полицейские выяснили, что за рулем находится мужчина 1937 года рождения - то есть дедушка в возрасте 80 лет. Составлен административный протокол и выписан штраф в размере 70 евро.