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Задержаны двое полицейских за взятку 600 евро

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Сотрудники Бюро внутренней безопасности задержали двух полицейских за получение взятки в размере 600 евро от водителя, который был задержан за пьяную езду.

Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции несколько дней вымогали у водителя, который ранее был задержан за пьяную езду и без водительских прав. За это нарушение полицейские не составили протокол, а пытались договориться мирным путем, но оказались в качестве задержанных.

В отношении страж порядка применено наказание не связанное с лишением свободы.

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