Задержаны двое полицейских за взятку 600 евро

Сотрудники Бюро внутренней безопасности задержали двух полицейских за получение взятки в размере 600 евро от водителя, который был задержан за пьяную езду.

Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции несколько дней вымогали у водителя, который ранее был задержан за пьяную езду и без водительских прав. За это нарушение полицейские не составили протокол, а пытались договориться мирным путем, но оказались в качестве задержанных.

В отношении страж порядка применено наказание не связанное с лишением свободы.