Смертельное ДТП: его не заметили ночью на дороге

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.

Трагическая авария произошла вчера в 22.40 в Вестиенской волости Мадонского края, где водитель автомашины «Sang Yong» сбил пешехода 1992 г. рожд., который без светоотражающих элементов на одежде шел по дороге. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения полицейские за прошедшие сутки оформили 511 протоколов, в том числе 187 - за превышение разрешенной скорости движения. В состоянии алкогольного опьянения было задержано 17 водителей.