Кроваво-огненный день в Латгалии: жену избил колом, любовницу - топором, но это было лишь началом «триллера»

В четверг, 9 ноября, стражи порядка получили информацию о нескольких попытках убийства, которые были совершены в Даугавпилсе, а также о тяжелой аварии, в результате которой пострадал человек. Сотрудники Бюро уголовной полиции в связи с произошедшим начали расследование, в ходе которого выяснилось, что ко всем этим преступлениям, возможно, причастен один из местных жителей 1959 г. р., сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

9 ноября в полицию обратились две женщины, которым некий мужчина нанес тяжелые телесные повреждения и оставил в беспомощном состоянии. В связи с этим были начаты уголовные процессы и начат поиск злоумышленника.

По имеющейся на данный момент в распоряжении стражей порядка информации, мужчина 1959 г. р. в тот день, около восьми часов утра, пришел к своей жене, с которой уже долгое время не жил вместе,

и во время конфликта нанес ей тяжелые травмы – избил ее железным колом.

После избиения своей женщины мужчина отправился по месту своего фактического жительства, где сильно избил женщину 1957 г. р.,

несколько раз ударив ее топором по голове и другим частям тела.

Это преступление он решил скрыть и, облив квартиру женщины дизельным топливом, поджог помещение.

После этого мужчина, оставив женщину в беспомощном состоянии, сел в свой JEEP и на участке дороги Даугавпилс-Силене совершил тяжелую авария, врезавшись в полуприцеп автомашины Scania, за рулем которой находился мужчина 1976 г. р.

В результате ДТП пострадал сам водитель JEEP, получивший различные травмы. С места происшествия злоумышленник доставлен в медицинское учреждение.

Даугавпилсский суд принял решение о применении меры пресечения к подозреваемому – содержание под стражей. За совершенные им преступления