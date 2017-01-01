Розыск: ищут пропавшего два месяца назад рижанина

59-летний рижанин Алексей Алексеев (1958 года рожд.) пропал в Риге 18 сентября 2017 года. По словам родных, последний раз его видели по месту жительства: Рига, улица Волеру. А созванивались 15 сентября 2017 года. Больше не было ни SMS, ни звонков.

C 18 сентября связь прервалась - никто из родных, соседей, знакомых больше его не видел и не получал никаких известий. Мобильный телефон и все документы остались дома.

ПРИМЕТЫ: Рост около 175 см, худощавого телосложения. Темные волосы длиной до плеч. Отсутствуют передние зубы. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на ногах черные сапоги.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.