Во время пожара в двухэтажном доме погиб человек

За прошедшие сутки в Латвии произошел 21 пожар, в результате возгораний один человек погиб, а еще один пострадал, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вчера в 19.04 пожарные получили вызов на ул. Алунана в Кулдиге, где в двухэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 58 квадратных метров. До прибытия пожарных из дома выбрались девять человек. Обыскивая задымленные помещения, пожарные нашли одного погибшего.

В Царникаве вчера загорелся садовый домик площадью 20 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

С начала года в стране зарегистрировано 7960 пожаров, в огне пострадали 324, а погибли 66 человек, в том числе три ребенка.