День Лачплесиса в Риге: загорелся спущенный на Даугаву плот

В субботу (11 ноября) вечером недалеко от Вантового моста на реке Даугава в Риге воспламенился плот, спущенный на воду по случаю празднования Дня Лачплесиса.

Пожарные получили вызов около 21.00. Сообщалось, что недалеко от Вантового моста в Риге находится плот, на котором горят дрова. Площадь костра составляла один квадратный метр. Пожарные вытащили плот из воды на берег и потушили - сообщила представительница Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы Инта Палкавниеце,

В происшествии никто не пострадал.

Как сообщалось, 11 ноября по случаю Дня Лачплесиса в Риге состоялся военный парад, прошло возложение венков на Братском кладбище и была обширная программа культурных и памятных мероприятий.