Плявниеки: полиция задержала «похитителя магнитол»

12 ноября около 3:00 часов работники Рижской муниципальной полиции, патрулируя район Плявниеки, заметили автомобиль марки Audi, у которого сработала сигнализация. Рядом с машиной стоял мужчина, который, увидев приближающуюся полицию, вскочил на велосипед и быстро рванул прочь.

Через несколько метров беглец из сумки выкинул несколько предметов. Полицейские приказали мужчине остановиться, но он продолжал движение. В результате мужчина был задержан. При проверке сумки задержанного в ней обнаружили две отвертки, автомагнитолу и фонарик.

Полицейские вернулись на место, куда мужчина выкинул остальные вещи. Среди выброшенных вещей оказалась еще одна магнитола, панель от нее и ножницы. Также полиция обнаружила, что на автомобиле марки Audi со стороны пассажирского сидения взломана дверь и вырвана магнитола.

Задержанный мужчина категорически отрицал, что совершил преступные деяния. Во время беседы у полиции возникло подозрение, что мужчина находится под наркотическим опьянением. Поэтому на место происшествия были вызваны работники Госполиции, которые переняли фронт работ.