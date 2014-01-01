Ночью неизвестные подожгли два фоторадара

Прошлой ночью неизвестные злоумышленники подожгли два стационарных фоторадары у Рижской окружной дороги. Таким образом, в этом году от рук преступников пострадали уже шесть стационарных измерительных приборов, сообщает агентство ЛЕТА.

Около 2:30 полиция получила информацию от свидетеля о том, что на территории Олайнского участка на Елгавском шоссе у Саласпилсской окружной горят два стационарных фоторадара. Под устройствами подожгли покрышки.

Начат уголовный процесс. Всех, кто обладает какой-либо ценной информаций о происшествии, просят звонить в участок Олайне по номеру 6 7 950 255 или 110.

Полиция проверит возможную связть с другими случаями повреждения фоторадаров, произошедшими в этом году.

Всего на дорогах Латвии работают 52 стационарных фоторадара. В свою очередь в 2014 году на дорогах появятся еще 40.

CSDD указывает, что все стационарные фоторадары были застрахованы.