Маленькая девочка находилась в компании чужих пьяных мужчин

В субботу Рижская муниципальная полиция получила сигнал о том, что маленькая девочка находится в компании пьяных мужчин. Прибыв на место ЧП стражи порядка увидели, что дверь в квартиру открыта и там находятся трое мужчин.

Один из них разгуливал в трусах, второй лежал на полу, третий спал на матрасе. В свою очередь в уголке на диване сидела 9-летняя девочка, зажав мобильник в руках.

На полу валялись бутылки, объедки еды, одежда.

Один из мужчин - 32 летний отец - рассказал, что мать ребенка находится на заработках заграницей и не живет с дочерью. Осмотрев ребенка полиция констатировала, что срочная медицинская помощь девочке не нужна. Она рассказала, что за день съела лишь бутерброд утром.

Девочка доставлена в кризисный центр. Действия отца, в крови которого констатировано почти 3 промилле алкоголя, оценит Сиротский суд и Отдел по профилактике преступлений против несовершеннолетних.