В Елгаве появился извращенец: он пристает к прохожим со странной просьбой

В Елгаве появился извращенец. Мужчина в возрасте от 25 до 30 лет, невысокого (около 160 см) роста пристает к прохожим и просит... ударить его между ног.

Что это - не очень удачная попытка познакомиться с девушками или злой умысел извращенца - неизвестно.

Так или иначе местная полиция проинформирована, однако попытки найти странного мужчину пока не увенчались успехом.

Впрочем, некоторые опрошенные журналистам телепередачи считают, что если мужчина просит, почему бы не исполнить его желание. Да посильнее...