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В Даугавпилсе рецидивист изнасиловал, избил и ограбил свою жертву

nasha.lv
Фото: AP/Scanpix

5 ноября в Даугавпилсское отделение Государственной полиции обратилась женщина, которая около 19:30 часов вечера была изнасилована, избита и ограблена неизвестным мужчиной. У жертвы был украден мобильный телефон и ювелирные украшения.

На место преступления сразу же выехали стражи порядка, которые начали поиск преступника.

В результате оперативных действий утром следующего дня подозреваемый был задержан. Им оказался мужчина 1975 года рождения. В момент задержания у мужчины была найдена большая часть похищенных вещей. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции, был многократно судим, в том числе за тяжкие преступления.

На данный момент продолжается расследование. В ближайшее время к задержанному будет применена мера пресечения в виде ареста. Если вина будет доказана, то ему грозит уголовная ответственность по 1 части 159 статьи УЗ, предусматривающей тюремное заключение от 4 до 10 лет.

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