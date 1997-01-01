В Рижском порту за контрабанду сигарет задержан капитан судна и еще два человека

В пятницу в Рижском порту за контрабанду сигарет в крупном размере задержаны трое граждан Латвии, в том числе капитан судна, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

Пограничники вчера провели иммиграционный контроль на одном из судов, которое стояло на пристани в Кремери. Во время проверки в одной из кают судна было обнаружено несколько картонных коробок с немаркированными табачными изделиями, а в тайнике в грузовом отсеке - другие коробки с контрабандными сигаретами.

Капитан судна пояснил, что сигареты предназначались для доставки в Швецию.

В целом было изъято 788 800 сигарет «NZ Gold» без акцизных марок. За контрабанду задержаны капитан судна 1970 г. рожд. и два члена экипажа - 1971 и 1997 г. рожд. Все трое являются гражданами Латвии.

По факту контрабанды в крупном размере начат уголовный процесс.