В Улброке хулиганы повредили машину, избили владельца и уехали в аэропорт

В 22 часа в среду, 15 ноября, в Улброке мужчина заметил, что к его автомобилю марки Volvo подошли двое незнакомых молодых людей, один из которых начал ломать задний дворник. Владелец машины окрикнул злоумышленника, чтобы тот перестал ломать транспортное средство. Хулиган на это не отреагировал, совсем наоборот - начал ломать бампер. На повторную просьбу прекратить хулиган вместе со своим другом подошли к владельцу машины, который стоял на улице вместе со знакомой, и начали драку.

После нанесения телесных повреждений злоумышленники сели в свою BMW и уехали. В свою очередь владелец поврежденной машины сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники рижского участка Тейка объявили автомобиль BMW в розыск. Через два часа машину идентифицировали на территории аэропорта. За рулем находился один из подозреваемых - парень 1991 года рождения вместе с двумя девушками. Оказалось, что его друг - мужчина 1989 года рождения, который и повредил автомобиль, - пошел в аэропорт встретить свою подругу. Обоих мужчин задержали и доставили в полицейский участок.

Нужно добавить, что в момент задержания парни выглядели так, будто находились под воздействием наркотических или психотропных веществ, поэтому была назначена экспертиза.

Старший из задержанных ранее уже был судим за употребление наркотиков, в свою очередь второй молодой человек был судим за ограбления и кражу с проникновением.

Начат уголовный процесс.

К хулигану 1989 г.р. применена мера пресечения - полицейский надзор.