LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Более 20 водителей решили рискнуть 18 ноября и остались без прав

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

В связи с празднованием 99-летия провозглашения независимости Латвии в стране три выходных дня и, видимо, некоторые решили расслабиться по полной. Но, хорошо, что наша полиция не спит.

В Госполиции сообщили, что за прошедшие сутки в состоянии алкогольного опьянения за рулем были пойманы 24 водителя.

Из 24 задержанных - 12совершили нарушение в Рижском регионе, 5 в Видземе, три в Курземе и по два в Земгале и Латгале.

За превышение скорости составлено 200 протоколов.

Всего полиция составила 464 протокола о нарушении правил дорожного движения.

0 Комментарии