Как рижских бездомных превращали в миллионеров в Стокгольме

В Швеции в этом году было возбуждено уголовное дело о строительстве Новой Каролинской больницы в Стокгольме. Вместо того, чтобы стать гордостью правящих политиков, новострой оказался в эпицентре скандала с мошенничеством по налогам. Семь человек были признаны виновными в налоговом мошенничестве и их приговорили к тюремным срокам. В эту схему входили люди из Латвии. Они не планировали преступления и не были организаторами. Задача латвийцев заключалась в том, чтобы открыть счета в шведских банках, выбрать банковские карты и отдать их организаторам преступных схем.

Следователи и прокуроры Швеции в этом году раскрыли крупную схему с налоговым мошенничеством с участием ряда строительных фирм и фиктивных компаний. Цель этой схемы заключалась в том, чтобы получить наличные деньги для выплаты зарплат рабочим из Восточной Европы.

В схему были были вовлечены и четырнадцать человек из Латвии. Сотни тысяч евро были переведены на их счета в шведских банках.

Но деньги бездомные так и не получили, потому что банковские карты и контроль над счетами были отданы организаторам мошенничества.

Людей, которые были готовы продать свои личные данные, находили в приютах для бездомных и на Рижском центральном рынке. Затем будущие директора и владельцы компаний отправлялись на пароме в Швецию, где их угощали алкоголем и они приступали к делам - отправилясь в банки, открывали счета и подписывали все, что их просили организаторы схемы.

Владелец главного предприятия схемы DMM Enterprenad ЮрийМаркевич свой путь к статсу шведского миллионера начал с Рижского приюта, где к нему обратился незнакомый и предложил немного заработать денег. Юрий несколько раз на пароме отправлялся в Швецию, делал все, что ему говорили. За поездку он получал 40 евро. В прошлом году мужчина переехал жить в Германию.

В Германии его арестовали сотрудники правоохранительных органов и передали Швеции. Маркевич провел три месяца в шведской тюрьме, пока следователи не поняли, что Юрий ничего не знает о сделках и схемах. Только в тюрьме Маркевич узнал, что он был владельцем фирмы с миллионым оборотом.

Николай перебивался случайными заработками. На Рижском центральном рынке у нему обратился незнакомец и предложил халтуру.

Все, что требовалось от Николая - это отправиться на пароме в Швецию, открыть счет в банке и подписать все, что скажут.

За каждую поездку ему обещали платить по 50 евро.

В Швеции Николай был пять или шесть раз. В третьей поездки он получил документ личности. А в свой четвертый визит в Швецию открыл счета и выбрал кредитные карты из банка. Все документы оне передавал людям, которыевезде его сопровождали в Стокгольме. Николай говорит, что он не помнит как зовут его новых знакомых. В последней поездке ему пришлось купить внедорожник Mercedes. Николай должен был присутствовать при покупке, поскольку авто окупали для зарегистрированной на его имя фирмы.

Сейчас Николай безработный. Он повредил руку на лесозаготовках. Получать пособие по безработице он не может потому, что в Латвии на его имя тоже зарегистрированы фирмы.

Несмотря на то, что события с фиктивными счетами и фирмами в Стокгольме произошли сравнительно недавно, с 2014 по 2016 годы, по крайней мере, четыре продавцы личных данных уже умерли.

Одним из умерших является Анатолий Ефремов. Бывшая жена рассказала передаче Nekā personīga, что Анатолий путешествовал в Швецию. Она по-прежнему получает письма от шведских учреждений, которые не может читать, потому что они на шведском языке. Ефремов умер от воспаления легких, ранее у мужчины были проблемы со здоровьем, вызванные алкоголизмом.

У латвийской полиции нет данных о том, что смерть трех других шведских путешественников связана с их бизнесом вСтокгольме. Скорее всего, они умерли из-за чрезмерного употребления алкоголя. Но не все, кто согласился работать со шведскими налоговыми мошенниками, являются алкоголиками или бездомными.

Латвийская полиция выполнила две просьбы из Швеции о предоставлении юридической помощи и допросила жителей Латвии, которые участвовали в схеме с налоговым мошенничеством.

В июне в Стокгольме состоялся суд первой инстанции. Были названы реальные сроки. Так Павел Яцковский, который родился в Беларусии и получил образование в области права и экономики в Польше, был приговорен к четырем годам лишения свободы. Должностные лица строительной фирмы, которые пользовались услугами по отмывке денег, были приговорены к тюремному сроку от одного до трех лет.

6 ноября дело было рассмотрено Апелляционным судом. Сроки стали еще больше. Организатор был приговорен к шести годам, и сообщники должны будут оставаться в тюрьме дольше. Жители Латвии, чьи личные данные использовались мошенниками для открытия счетов и получения банковских карточек, не судили.