Безрассудству нет предела: фоторадар зафиксировал «ездуна» несущегося со скоростью 213 км/ч

16 ноября в 10 часов утра в Икшкиле на шоссе Рига-Даугавпилс-Краслава-Белорусская граница по направлению в Огре передвижной фоторадар зафиксировал очередного нарушителя.

По всей видимости водитель BMW очень спешил и в том месте, где разрешено ехать 90 км/ч, мужчина ехал со скоростью 213 км.

Стоит отметить, что он не только грубо нарушил правила, но и рисковал безопасностью других участников дорожного движения, так как у разогнавшегося автомобиля не был пройдет техосмотр. Стражи порядка выписали штраф на сумму 360 евро, сообщили в Госполиции.