LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Турист из Германии обписал объект на Staro Rīga и не понял, почему это запрещено

TVNET
Фото: Rīgas Pašvaldības policija

21 ноября около часа ночи к сотрудникам Рижской муниципальной полиции обратился некий мужчина, который рассказал, что недавно к одному из объектов фестиваля «Staro Rīga» подошел иностранец и справил малую нужду на инсталляцию.

Он указал направление, куда отправился говорящий по-немецки мужчина со своими друзьями. Позже компания была задержана и свидетель указал на одного из мужчин. Во время разговора турист заявил, что не знал о местных порядках - на родине, мол, так поступать не запрещается.

В итоге туалет обошелся нарушителю в 40 евро штрафа, которые он заплатил посредством банковской карты на месте.

Рига
0 Комментарии