Турист из Германии обписал объект на Staro Rīga и не понял, почему это запрещено

21 ноября около часа ночи к сотрудникам Рижской муниципальной полиции обратился некий мужчина, который рассказал, что недавно к одному из объектов фестиваля «Staro Rīga» подошел иностранец и справил малую нужду на инсталляцию.

Он указал направление, куда отправился говорящий по-немецки мужчина со своими друзьями. Позже компания была задержана и свидетель указал на одного из мужчин. Во время разговора турист заявил, что не знал о местных порядках - на родине, мол, так поступать не запрещается.

В итоге туалет обошелся нарушителю в 40 евро штрафа, которые он заплатил посредством банковской карты на месте.