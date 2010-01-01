Милгравис: 10-летняя девочка грозилась зарезать мать

Вечером 17 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов в Милгравис, где мать не могла справиться со своей малолетней дочерью.

Прибывшие на место полицейские отправились на кухню, где 10-летняя девочка тихо сидела за столом. Из соседней комнаты пришла мать ребенка и сказала, что спор разразился, когда она не разрешила дочери пойти в гости к подруге. Дочь на такой запрет отреагировала неадекватно. Девочка разбила посуду, схватила нож и грозилась убить мать.

Тем временем девочка рассказала, что недавно мама отправила ее в школу-интернат. Вернувшись домой на выходные, она договорилась встретиться с подружкой, но мама внезапно изменила ее планы и велела пойти к бабушке.

На место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые госпитализировали ребенка для дополнительного обследования. В больницу отправилась и мать девочки. С обеими проведена профилактическая беседа.

Информация передана отделу профилактики детских правонарушений РМП.