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В Улброке найдены два тела с огнестрельными ранениями

Русский TVNET
Фото: Valsts policija

Во вторник (21 ноября) около девяти вечера сотрудники Рижского регионального управления полиции получили вызов в Улброку, где в подъезде одного из жилых домов было найдено тело женщины с огнестрельными ранениями. Позже во дворе этого же дома, полиция обнаружила тело мужчины, с аналогичными травмами.

Информация о том, что в поселке раздаются выстрелы, полиция получила от местных жителей. Прибыв по указанному адресу, данные подтвердились.

По подозрению полиции, есть вероятность, что мужчина убил женщину, а затем совершил самоубийство.

По делу начат уголовный процесс.

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