В Улброке найдены два тела с огнестрельными ранениями

Во вторник (21 ноября) около девяти вечера сотрудники Рижского регионального управления полиции получили вызов в Улброку, где в подъезде одного из жилых домов было найдено тело женщины с огнестрельными ранениями. Позже во дворе этого же дома, полиция обнаружила тело мужчины, с аналогичными травмами.
Информация о том, что в поселке раздаются выстрелы, полиция получила от местных жителей. Прибыв по указанному адресу, данные подтвердились.
По подозрению полиции, есть вероятность, что мужчина убил женщину, а затем совершил самоубийство.
По делу начат уголовный процесс.