Под Ригой 82-летний мужчина попал в больницу после того, как его сбил поезд

В Рижском регионе 82-летнего мужчину сбил поезд, в результате чего тот получил серьезные травмы тела, сообщает агентство ЛЕТА.

Мужчина был доставлен в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу с травмами головы, грудной клетки, живота и позвоночника.

В свою очередь в Земгале 55-летний мужчина во время ремонта крыши упал, так как сломалась лестница. Он упал с высоты нескольких метров и ударился о бетон, в результате чего получил серьезную травму грудной клетки с переломами ребер. Пострадавший из Земгале был доставлен в больницу в Риге.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1137 вызовов, 172 из которых были связаны с травмами.