Жители Елгавы жалуются на бродячих собак

В конце прошлой недели в полиции самоуправления увеличилось количество вызовов, связанных с бродячими собаками. В двух случаях стражам порядка удалось найти хозяев животных.

Как сообщила представитель полиции самоуправления Сандра Рексце, в пятницу патрульных трижды вызывали в связи с приблудившимися собаками в Елгаве.

Так, 17 ноября около полудня стражам порядка сообщили о собаке, приблудившейся к жилому дому возле перекрестка улиц Зиргу и Аугсткалнес. Пес был чипирован. По информации в базе данных сотрудники полиции самоуправления установили его хозяина. Собака, как оказалось, сбежала из дома по ул.Смилшу. Сам владелец животного не смог приехать за ним. По просьбе хозяина стражи порядка доставили собаку по указанному адресу и передали домочадцам.

В тот же день к патрульным полиции самоуправления подошла женщина и сообщила о собаке, приблудившейся к дому по ул.Я.Асара. Чипа у собаки не было. Стражи порядка доставили животное в клинику ветеринарно-медицинского факультета ЛСУ на ул.Хелманя.

Поздним вечером в пятницу в полицию самоуправления позвонила женщина с ул.Палу и сообщила, что возле забора лежит приблудившийся пес и никого не подпускает. При виде стражей порядка пес убежал. Поймать его не удалось.

Вечером 19 ноября во время патрулирования на ул. Ганибу в Елгаве был замечен и отловлен длинношерстный беспородный бродячий пес. Животное доставлено в клинику ветеринарно-медицинского факультета ЛСУ на ул.Хелманя.

Вечером 20 ноября патрульные получили сообщение о волкодаве, который забрел на территорию частного дома на 4-й линии. Собака вела себя миролюбиво. Патрульные прочли информацию с чипа и связались с хозяином. Хозяин пояснил, что пес убежал два дня назад и его не удавалось найти. Животное было должным образом зарегистрировано и вакцинировано. Хозяин приехал и забрал питомца домой.