Мальчик из Литвы потерялся в Риге: на помощь пришел Google Translate

Днем 19 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о мальчике, который потерялся в улочках Старого города. Мальчика заметила женщина, которая решила позвонить в полицию.

Полицейским на месте позвонившая женщина объяснила, что когда она шла по улице в Вецриге, заметила плачущего мальчика.

Мальчик не мог ответить на вопросы ни на английском, ни на русском языке, поэтому женщина попыталась использовать для связи Google Translate. Выяснилось, что

мальчик приехал в Латвию со спортивной командой на соревнования по ориентированию, но не помнит номера телефона ни тренера, ни родителей,

а своего мобильного устройства у него пока еще нет.

Полицейские усадили мальчика в оперативное транспортное средство, чтобы тот согрелся. Один из полицейских начал думать, кто из его знакомых говорит по-литовски, и вспомнил, что далеко ходить не надо – этим языком владеете его отец.

Полицейский связался с отцом, который помог поговорить с мальчиком. Выяснилось, что автобус этой спортивной команды стоит на одной из автозаправочных станций рядом со Старой Ригой. Благодаря переводу с литовского, полицейские нашли автобус и передали мальчика тренеру.