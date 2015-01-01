Рекордные 500 тыс. евро за свободу: латвийский предприниматель будет освобожден под залог

Рижский окружной суд постановил под залог в размере полумиллиона евро освободить из-под ареста обвиняемого во взяточничестве предпринимателя Бориса Рязанского, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Информацию о решении освободить предпринимателя под залог подтвердил представитель суда Раймонд Лочмелис, но размера залога он не назвал.

Следующие заседания суда по делу Рязанского назначены на 11 и 12 января.

Прокурор Велта Залюксне была против освобождения под залог, так как такая мера пресечения не гарантирует дальнейшей явки обвиняемого на судебные заседания, при том, что дополнительные меры, например, запрет на выезд из Латвии, к нему не применены.

Дело находится в Рижском окружном суде уже примерно два года.

Полмиллиона евро - вероятно, самый большой залог в истории независимой Латвии.

До сих пор самым большим залогом были 400 тыс. евро, внесенные за бывшего руководителя «Латвияс дзелзцельш» Угиса Магониса, также обвиняемого во взяточничестве.

Вторым обвиняемым по делу была юрмальский прокурор Ирина Богданова. В мае 2015 года суд Видземского предместья приговорил ее к тюремному заключению на четыре года за вымогание взятки в размере 35 тыс. евро. Рязанский был приговорен к реальному лишению свободы на пять лет.

По данным журнала «Ir», Богданова, страдающая нарушениями психического здоровья, в 2016 году была освобождена из тюрьмы. Суд приостановил уголовный процесс, а против Рязанского судопроизводство продолжается.