ЧП в рижской школе: Пьяный школьник избил полицейского

В четверг, 23 ноября, в одной из рижских школ пьяный подросток напал и избил полицейского, который находился на службе и охранял учебное заведение. Об этом TVNET узнал в Рижской полици самоуправления.

В четверг, около 12.00 в одной из рижских школ, расположенной на Бривибас гатве, на короткой перемене дежурная по школе попросила полицейского закрыть входные двери на ключ.

Один из школьников подошел к стражу порядка и начался конфликт. Полицейский сделал попытку отодвинуть ученика в сторону, но агрессивно настроенный пподросток ударил стража порядка по голове.

Нежелая применять физическую силу к совершеннолетнему, полицейский все еще пытался закрыть двери и держал дистанцию со школьником.

На видео видно, что подросток несколько раз ударил мужчину в форе и тот упал на пол.

В это время несколько других ребят радостно ликовали и снимали драку на телефоны.

Позже школьная медсестра поспешила на помощь полицейскому, которого позже госпитализировали. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали пьяного 15-летнего ученика, которому грозит тюремный срок до 5 лет.