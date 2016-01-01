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Мошенники выманили у инвесторов 38 млн долларов, обещая вложить их в биткоин

rus.db.lv
Фото: REUTERS/Scanpix

Южнокорейские власти взяли под арест группу мошенников, которая заработала 38 млн долларов, обещая инвесторам вкладывать средства в криптовалюту, пишет издание CryptoCoinsNews.

Семь мошенников создали финансовую пирамиду, обещая новым участникам заработать до 180% прибыли на растущем курсе биткоина. При этом злоумышленники не вкладывали деньги в криптовалюту.

С 2016 года преступники обманули около 3,9 тысяч человек в возрасте от 40 до 60 лет. Местная полиция арестовала группу по нескольким обвинениям, включая отмывание денег и работу инвестиционной компании без лицензии, сообщая Vc.ru.

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