Конфликт в школе: полицейский мог применить огнестрельное оружие

После каждого события люди всегда оценивают, как нужно было поступить в данной ситуации. Гипотетически рассуждать об этом можно долго. Однако, когда оцениваются действия в конкретной ситуации, нужно помнить, что смотреть стоит с позиции, которая в момент события. Сидя на диване «после войны» все всегда знают, как было бы лучше. Однако, по моему мнению, пострадавший полицейский действовал профессионально и сдержанно, прокомментировал с избившем стража порядка школьником начальник муниципальной полиции Риги Юрис Лукасс.

Он указал, что стоит принять во внимание факт, что конфликт произошел не между одним подростком и полицейским, а между толпой и полицейским. В такой ситуации страж порядка должен не только предусмотреть действия одного нападавшего, но и действия всех остальных. Поэтому, чтобы не допустить массового нападения или массовой драки, полицейский решил попробовать удержать нападавшего, а не отвечать ударами.

Нужно принять во внимание и то, что агрессию со стороны подростка предусмотреть было невозможно, стоило и учитывать, что он несовершеннолетний.

В ситуации, когда подростки хватаются за спецсредства полицейского, а позднее угрожают и его жизни, страж порядка по закону правомочен применить огнестрельное оружие.

Однако он попытался решить ситуацию мирно, и этот выбор заслуживает уважения. И на распространенных в интернете видеоматериалах видно, что полицейский не наносит намеренных ударов, а также не использует спецсредства, к примеру, стек, акцентировал начальник полиции.

Дополнительно в этом случае нужно оценить и то, почему вообще такая ситуация оказалась возможной. Полицейский был физически силен, однако находился уже в преклонном возрасте.

Если бы у муниципальных полицейских была предсмотрена такая социальная гарантия как досрочная пенсия, этот сотрудник, которому уже более 60 лет, возможно, был бы на пенсии, отметил Лукасс.

Как уже писал Русский TVNET, а четверг, 23 ноября, в одной из рижских школ пьяный подросток напал и избил полицейского, который находился на службе и охранял учебное заведение.

В четверг, около 12.00 в одной из рижских школ, расположенной на Бривибас гатве, на короткой перемене дежурная по школе попросила полицейского закрыть входные двери на ключ.

Один из школьников подошел к стражу порядка и начался конфликт. Полицейский сделал попытку отодвинуть ученика в сторону, но агрессивно настроенный подросток ударил стража порядка по голове.

Не желая применять физическую силу к совершеннолетнему, полицейский все еще пытался закрыть двери и держал дистанцию со школьником.

На видео видно, что подросток несколько раз ударил мужчину в форе и тот упал на пол.

В это время несколько других ребят радостно ликовали и снимали драку на телефоны.

Позже школьная медсестра поспешила на помощь полицейскому, которого позже госпитализировали. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали пьяного 15-летнего ученика, которому грозит тюремный срок до 5 лет.