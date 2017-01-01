Криминальные сутки (24.11. 2017) Латвии: 91 ДТП, 542 протокола и 11 пожаров

Пятница, 24 ноября, выдалась неспокойной как для полиции, так и для Государственной пожарно-спасательной службы Латвии. Цифры говорят сами за себя.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 91 ДТП, пострадали 10 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Семь пострадавших в ДТП - велосипедисты и пешеходы.За управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения задержано восемь водителей. В Риге один автоводитель оштрафован за агрессивную езду.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 199 протоколов. В окрестностях Риги за это нарушение оштрафовано 57, в Земгале - 44, в Видземе - 48, в Латгале - 27, в Курземе - 23 автоводителя.

За минувшие сутки полиция составила 542 протокола о нарушении правил дорожного движения.

Как свидетельствует свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 11 пожаров.

Шесть пожаров зарегистрировано в Риге, один - в другом городе четыре - в краях Латвии. Люди в этих пожарах не пострадали. ГПСС получила также 18 вызовов на спасательные работы, семь вызовов оказались ложными.

С начала года в Латвии зарегистрировано 8152 пожара, в пожарах пострадали 335 человек, 71 человек, включая трех несовершеннолетних, погиб.