В Латвии «малолетки» все чаще нападают на представителей власти: судимы уже шестеро

По данным базы данных Судебной администрации, за последние 10 лет за нападения на представителей власти (по статье 269 Уголовного закона) были судимы шесть несовершеннолетних.

За это нарушение один из них получил максимальное возможное за это правонарушение наказание - пять лет лишения свободы.

Кроме этого, еще один приговорен к условному наказанию, об остальных информации в базе данных нет.

Еще шесть несовершеннолетних осуждены по 270-й статье Уголовного закона о сопротивлении представителю власти или другому государственному должностному лицу. За это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

Как сообщал Русский TVNET, в четверг, 23 ноября, в одной из рижских школ пьяный подросток напал и избил полицейского, который находился на службе и охранял учебное заведение.

Около 12.00 в одной из рижских школ, расположенной на Бривибас гатве, на короткой перемене дежурная по школе попросила полицейского закрыть входные двери на ключ.

Один из школьников подошел к стражу порядка и начался конфликт. Полицейский сделал попытку отодвинуть ученика в сторону, но агрессивно настроенный подросток ударил стража порядка по голове.

Нежелая применять физическую силу к совершеннолетнему, полицейский все еще пытался закрыть двери и держал дистанцию со школьником.

На видео видно, что подросток несколько раз ударил мужчину в форе и тот упал на пол. В это время несколько других ребят радостно ликовали и снимали драку на телефоны.

Позже школьная медсестра поспешила на помощь полицейскому, которого позже госпитализировали. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали пьяного 15-летнего ученика, которому грозит тюремный срок до 5 лет.

Однако, суд Видземского предместья Риги решил оставить на свободе 15-летнего парня, который в четверг в Рижской санаторной школе-интернате, будучи нетрезвым, напал на муниципального полицейского.