«Грязные танцы» в Иманте: преподаватель студии подозревается в педофилии?

В начале ноября журналисты уже сообщали о том, что один из преподавателей в танцевальной студии в Иманте подозревается в растлении малолетних. Сам мужчина все отрицает и объясняет случившееся происками конкурентов, так как многим студиям не хватает клиентов.

Теперь и полиция готова представить информацию о происходящим в клубе. Возможно, развратные действия осуществлялись здесь в 2011 году и подозреваемый уже попадал в поле зрения стражей порядка за аналогичные преступления и даже был осужден за это. Последние пару лет о мужчине ничего не было слышно.

На данный момент ему грозит до 7 лет лишения свободы, однако пока он находится на свободе. От родителей преедача «Degpunktā» узнала, что пока вероятному тренеру-развратнику запрещено приближаться к определенным лицам и проводить занятия, что, впрочем, он не соблюдает.

Его имя пока не называется в СМИ - дело деликатное, касающееся детей которые занимались с ним в 2011 году. Если потерпевшим не удасться предоставить доказательств, преподаватель будет освобожден от обвинений и фактически может стать действительно жертвой очерняющей кампании.

Пока же по неофициальной информации известно, что преподаватель мог посылать своим ученицам фото и сообщения интимного характера, предлагал «встретиться в туалете и быть нежным и чувственным». Как сообщили в приватной беседе родители из данного микрорайона, полиция получила 6 заявлений и очень оперативно отреагировала на сигнал.

В любом случае, полиция призывает родителей хорошо проверить, поговорить с другими родителями, почитать в интернете о том или ином кружке, которым заинтересовался ваш ребенок.