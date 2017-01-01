Пропавшая по дороге в ВУЗ 19-летняя Синтия найдена мертвой

19-летняя рижанка Синтия Балиня, пропавшая 23 ноября 2017 года по дороге в рижский вуз «Turība» из дома в Вецмилрависе, сегодня, 26 ноября, найдена в окрестностях Мангальсалы, к сожалению, без признаков жизни.

Тело девушки было найдено в ходе поискового мероприятия добровольцев Bezvests.lv, в котором также участвовали и родные, друзья и знакомые пропавшей.

Точную причину смерти установит экспертиза. 19-летнюю студентку добровольцы вместе с родными начали искать еще вчера, в небольшом составе, и продолжили сегодня, с 12 часов дня уже вместе с кинологами Bezvests.lv и двумя поисковыми собаками. В сегодняшних поисках в Мангальсале участвовали 11 постоянных добровольцев Bezvests.lv и несколько новичков. К четырем часам дня пропавшая девушка была найдена.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким Синтии.