В Плявниеках пьяная мать уронила коляску с младенцем; в крови его доставили в больницу

В воскресенье, 26 ноября, Госполиция получила информацию от жителей, что в Риге на Павасара гатве женщина и мужчина в состоянии алкогольного опьянения гуляют по дворам многоквартирных домов с детской коляской. По словам местных жителей, женщина в связи с сильным опьянением еле держится на ногах и даже перевернула коляску.

На месте происшествия сотрудники Госполиции участка Кенгарагс и муниципальной Полиции Риги встретили женщину 1992 г.р. с коляской, в которой находился младенец с поцарапанным и покрытым кровью лицом. Неподалеку стоял знакомый женщины, с которым она и гуляла. В свою очередь отца ребенка рядом не было. Женщина в разговоре со стражами порядка вела себя грубо и агрессивно.

Полицейские вызвали Службу неотложной медицинской помощи, которая доставила младенца в лечебное учреждения. В свою очередь мать, в выдохе которой содержалось 2,39 промилле алкоголя, задержали и доставили в участок.

Начат уголовный процесс по факту жестокого или насильственного обращения с несовершеннолетним, если последний получил физические или психические травмы, и если это совершили лица, от которых пострадавший зависит материально или еще каким-либо образом. За подобное преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф. Составлен также протокол административного нарушения по факту использования опеки или попечительства в ущерб правонарушителю или опекуну. Такое преступление наказывается временным тюремным заключением, принудительными работами или денежным штрафом.

Мать ребенка находится в изоляторе, стражи порядка решают о мере пресечения.

Полиция выражает благодарность жителям, которые, видя попавшего в беду и беспомощного ребенка, не остаются равнодушными и сообщают о произошедшем.