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Ищут свидетелей: Водитель насильно высаживал пассажирку с ребенком из автобуса

Liepajniekiem.lv
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Лиепайский участок государственной полиции просит отозваться свидетелей конфликта, который произошел 10 октября, с 14.50 до 15.30 в Лиепае, в пассажирском автобусе на маршруте 6A.

Лиепайский участок государственной полиции просит отозваться свидетелей конфликта, который произошел 10 октября, с 14.50 до 15.30 в Лиепае, в пассажирском автобусе на маршруте 6A.

В конфликте участвовал водитель автобуса и пассажирка – женщина со своим несовершеннолетним ребенком.

Полиция просит отозваться очевидцев, которые видели, как водитель насильно высаживал пассажирку с ребенком из автобуса.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 63404672, 110.

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