В Елгаве обокрали очередной частный дом

Уже сообщалось, что в окрестностях Риги и Земгальском регионе участилось количество краж из частных жилых домов. Во вторник, 28 ноября, полиция сообщила об еще одном доме, где побывали злоумышленники.

Кража из дома по ул.Цериню в Елгаве была совершена в период с 24 по 27 ноября. Воры проникли в дом, разбив оконное стекло и похитили приглянувшиеся вещи. Начат уголовный процесс.

Объекты для совершения краж очень часто выбираются на окраинах, в малолюдных местах и присматриваются заранее. Полиция просит жителей незамедлительно сообщать о всех замеченных подозрительных лицах и транспортных средствах.