В школе, где избили полицейского, не соблюдаются правила порядка

Сотрудники, педагоги и ученики Рижской основной школы-интерната санаторного типа не соблюдают принятые школой правила внутреннего порядка. Об этом свидетельствуют результаты проверки Госслужбы качества образования (IKVD), сообщает агентство ЛЕТА.

В понедельник сотрудник IKVD ознакомился с правилами внутреннего порядка в школе, а также с пояснениями учеников, педагогов и работников. Во время проверки было констатировано, что ни работники и педагоги, ни ученики не соблюдают принятые в школе правила.

Как выяснила служба, незадолго до инцидента 23 ноября, когда пьяный ученик избил муниципального полицейского, школьникам разрешили покидать класс во время уроков, так как дежурный учитель, заменявший заболевшего предметного учителя, был занят разговором с матерью одного из учеников.

Таким образом, школьники во время урока находились вне класса и не находились под присмотром педагога.

Ни учителя, ни правление, ни работники школы не заметили, что несколько восьмиклассников находятся на уроках пьяными. В пояснениях учеников сказано, что алкоголь принес один из восьмиклассников, горячительные напитки дети употребляли на переменах, указывает IKVD.

Во внутренних правилах Рижской основной школы-интерната санатного типа не установлено правильных действий педагога и директора в случаях, если констатируется физическое или эмоциальное насилие.

Соответственно правилам внутреннего порядка, ученики написали пояснения, и о нарушениях проинформированы их родители.

IKVD поясняет, что директор учебного учреждения утверждала, что у восьмиклассников прошли воспитательные уроки по различным важным темам, однако произошедшее показывает, что в школе имеются проблемы воспитательной работы.

В среду, 29 ноября, детей начальной школы посетят сотрудники полиции из отдела детских преступлений, которые поговорят с учениками о «чести и достоинстве», в том числе и про отношение к человеку в форме.

Директор школы издала указом потребовала у персонала поддержки школы совместно с воспитателями незамедлительно провести разговоры превентивного характера с учениками, связаными с произошедшим ЧП, а также организовать мероприятия, чтобы снизить распространение нетерпимости к другим людям, решить проблемы зависимости и т.д.

Госслужба качества образования считает, что в школе имеются и проблемы соблюдения внутренних и внешних нормативных актов. Во время проверки также было констатировано, что происходят нарушения нормативных актов за пределами территории школы (несовершеннолетние курят).

Как уже писал Русский TVNET, в четверг, 23 ноября, в одной из рижских школ пьяный подросток напал и избил полицейского, который находился на службе и охранял учебное заведение.

В четверг, около 12.00 в одной из рижских школ, расположенной на Бривибас гатве, на короткой перемене дежурная по школе попросила полицейского закрыть входные двери на ключ.

Один из школьников подошел к стражу порядка и начался конфликт. Полицейский сделал попытку отодвинуть ученика в сторону, но агрессивно настроенный подросток ударил стража порядка по голове.

Не желая применять физическую силу к совершеннолетнему, полицейский все еще пытался закрыть двери и держал дистанцию со школьником.

На видео видно, что подросток несколько раз ударил мужчину в форе и тот упал на пол.

Позже школьная медсестра поспешила на помощь полицейскому, которого позже госпитализировали. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали пьяного 15-летнего ученика, которому грозит тюремный срок до 5 лет.