Полиция изъяла один из самых крупных в истории грузов нелегальных сигарет

В середине ноября Госполиция задержала в Рижском регионе грузовую автомашину с грузом нелегальных сигарет. Затем в рамках уголовного процесса был обнаружен склад с запасом в 22,69 млн сигарет, что является одним из крупнейших контрабандных грузов в истории Госполиции.

Изъято 2269 ящиков с сигаретами марок «NZ», «NZ Gold», «Premjer», «Minsk», «Fest». Их стоимость на нелегальном рынке составляет около 1,54 млн евро.

Задержан иностранный гражданин 1964 г. рожд.

Как заявил начальник управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов, целенаправленная работа по борьбе с нелегальным оборотом товаров приносит плоды.

Как сообщалось, 4 ноября проведены обыски на Центральном рынке, где действовали организованные группы по торговле нелегальными сигаретами. Изъято 321 000 сигарет, проведено 140 обысков, задержано 15 человек.