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Пропавшая в Плявниеках женщина найдена мертвой

Русский TVNET
Фото: bezvests.lv

65-летняя рижанка Людмила Зверева, которая пропала вечером 17 ноября в микрорайоне Плявниеки, была найдена в районе Улброки без признаков жизни, сообщает Bezvests.lv.

Женщина опознана родными.

За последнее время это не единственный случай, когда пропавший человек найден мертвым. В среду были найдены останки 74-летней Ольги Марковы, которая пропала в Иманте 24 ноября.

Кроме того, Русский TVNET уже сообщал о 19-летней рижанке Синтии Балине, которая пропала 23 ноября и была обнаружена 26 ноября без признаков жизни на Мангальсале.

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