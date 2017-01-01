Хорошая новость: Найден 8-летний Миша

Ребёнок в порядке и безопасности, передан родителям. Жительница Кенгарагса, Ольга Василевска заметила мальчика недалеко от школы на улице Маскавас и тут же позвонила родителям. Мальчик потерялся сегодня, 30 ноября 2017 года, после школьных занятий в Рижской школе N 51 (Кенгарагс, ул.Маскавас 262, ) не вернулся домой.

Огромное спасибо всем, кто откликнулся и делился информацией!

Ранее сообщалось, что уроки закончились около 13 часов, в группе продленного дня мальчик не остался, до дома тоже не доехал.

По словам мамы ребенка, после уроков по школьному расписанию в группе продленного дня была прогулка, все дети вышли на улицу, а одного ребенка - Миши - учительница не досчиталась и тут же позвонила родителям. По словам учительницы, ребенка на улице она не видела, а дежурный школьный уверяет, что видел, как он выходил из школы. Поиски в школе и ближайших окрестностях результатов не дали. Мальчика нигде нет.

Телефона у 8-летнего Миши не было, потому что родители всегда привозили его в школу и забирали из нее сами вечером, после «продленки».

На сей раз после школьных занятий он по неизвестным причинам в продленке не остался, но и до дома не доехал. Ключей от дома у мальчика нет, компьютерными играми не увлекается, друзей дворовых у него нет, только школьные, все они остались в школе.

По словам мамы, никто из родственников мальчика забрать не мог, как и дедушка с бабушкой, оба родителя на связи и в курсе его перемещений. Ребенок не робкого десятка, всегда может спросить дорогу. Не ходит ни в какие секции, и о своих планах куда-то пойти после занятий родителям не говорил.