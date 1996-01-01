14 трупов: Маньяки из Латвии с приговором «смертная казнь»

В Латвии смертную казнь отменили 6 лет назад. На самом деле высшая мера наказания не применялась в нашей стране с 1996 года, и даже ранее приговоренные к расстрелу часто получали помилование президента, которое «превращало» смертную казнь в пожизненное лишение свободы. В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о казненных латвийских маньяках, насильниках и убийцах.

В 2011 году Латвия окончательно отменила смертную казнь. На самом деле высшая мера наказания не применялась в Латвии с 1996 года.

Тем не менее, Уголовный закон допускал возможность «высшей меры» для мужчин, которые в военное время совершили убийство при отягчающих обстоятельствах.

Подробнее о процессе отмены смертной казни, юридических и моральных вопросах, связанных с исполнением такого приговора Русский TVNET писал в статье «Я не имела права лишить жизни убийцу близкого мне человека».

В данной публикации в рамках проекта «Криминальные хроники» - 3 реальные истории латвийских преступников, приговоренных к смертной казни.

Игорь Струков

Изначально Струков был осужден за разбой и серию краж.

Во время того, как молодой преступник отбывал наказание в тюрьме, следствию удалось доказать его причастность к преступной группировке, состоявшей из восемнадцати человек, которая грабила водителей частных такси.

Один из пострадавших таксистов выжил чудом - его ударили по голове монтировкой. Другого пострадавшего преступники пытались задушить. Также суду удалось установить - группировка убила женщину во время квартирной кражи, исколов ее ножом.

В длинном списке преступлений Струкова - убийство собственного брата на бытовой почве - погибший попытался выгнать из квартиры девушку, которую Струков привел с собой.

23-летний Игорь Струков к высшей мере наказания приговорен 14 ноября 1994 года. В законную силу приговор вступил 23 февраля 1995 года. Прошение о помиловании было отклонено президентом. Приговор приведен в исполнение.

Роланд Лацеклис-Бергманис

Лацеклис-Бергманис получил кличку «убийца полицейских». В группе вместе со своей женой и еще одной парой совершал разбои. В Плявниеках застрелил участкового, который попытался помешать грабежу, а в кафе магазина «Таллинн» убил сотрудника участка полиции «Югла».

Известно, что на заседании суда Лацеклис-Бергманис довел до нервного срыва вдову своей жертвы.

Смертный приговор 23-летнему Роланду Лацеклису-Бергманису вынесен в сентябре 1995 года. Прошение о помиловании было отклонено президентом. Приговор приведен в исполнение.

Станислав Роголев

Говоря о преступниках, приговоренных к смертной казни, невозможно не упомянуть самого кровавого маньяка Латвии. История его злодеяний - ещё из советского периода. За полтора года он совершил 21 нападение на женщин, более половины его жертв погибли.

В послужном списке убийцы и насильника спасшиеся: 17-летняя девушка со станции Юмправа, которую Роголев, угрожая ножом, затащил в лес; 44-летняя женщина, которой маньяк нанёс несколько ножевых ранений просто из-за того, что та отказалась с ним разговаривать; избитая и изнасилованная девушка, над которой Роголев издевался вместе с подельником; 27-летняя девушка, которую Роголев ударил ножом в живот в 200 метрах от станции Лиелупе; 24-летняя девушка, которой удалось отделаться лёгкими телесными повреждениями у станции Юмправа; изнасилованная 18-летняя девушка.

В числе погибших по вине Рогалева: изнасилованная и убитая в Бабитском лесу 34-летняя женщина; женщина в состоянии алкогольного опьянения, которую Рогалев встретил в районе станции Шкиротава; 43-летняя отдыхающая из Челябинска, которую маньяк изнасиловал, ограбил и задушил после совместного ужина в ресторане;

24-летняя девушка, подкарауленная Роголевым у подъезда; девушка, убитая на пляже после гулянки в баре «Юрас перле». Всего Рогалев один и с подельником убили 10 человек.

43-летний Станислав Роголев был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян 19 июня 1984 года.

Напоминаем, в рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О сутенерах, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, читайте здесь:

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