В Вецриге горит здание ресторана Stargorod: эвакуировано 50 человек

Сегодня во второй половине дня в Вецриге на площади Републикас возник пожар, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Из здания собственными силами эвакуировались 50 человек.

Вызов поступил в 13.45. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что с крыши идет дым. Открытого пламени не было.

В здании работают 27 пожарных.

Представители Stargorod подтвердили порталу db.lv, что крыша горит над той частью здания, где расположен ресторан. В настоящее время он закрыт, и пока не известно, когда возобновит работу.