Из Латвии выдворены задержанные участники турнира "Airsoft' из России

Сегодня из Латвии выдворены задержанные накануне трое граждан России, которые направлялись на первый в Балтии турнир военно-симуляционных игр «Airsoft», сообщила представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

В пятницу они были задержаны на границе Латвии, поскольку находились в т.н. черном списке лиц, въезд которых в страну нежелателен.

Руководитель Латвийской ассоциации игроков «Airsoft» Дмитрий Медведев ранее рассказал агентству ЛЕТА, что задержанные россияне работали на заводе по производству экипировки для «Аirsoft» и помогали организовать турнир.

Турнир «Airsoft», в котором, как планировалось, должны были принять участие около 300 человек, отменен. Организаторы рассматривают возможность его проведения в другом государстве.