Его нашли через 7 дней и 7 часов на глубине 2 м. в озере под Адажи (фото)

Поиски утонувшего в озере Дуньэзерс в Кададаге Адажского края рыбака - 41-летнего Максима - начались сегодня, 2 декабря, в 10 утра, и завершились в 4 часа дня, на седьмом часу поисков. Тело утонувшего Максима было найдено и поднято из воды добровольцами Bezvests.lv, которым активно помогали друзья и родственники погибшего. 26 ноября в озере вместе с Максимом утонул еще один рыбак - 55-летний Юрий, его тело спасателям удалось найти через три дня. Добровольцы нашли Максима только через неделю, сообщает представитель Bezvests.lv

«Благодарим всех, кто отозвался на призыв помочь в поисках и обеспечил волонтеров моторными лодками и другим необходимым снаряжением. Люди приехали в свой выходной, чтобы помочь семье, попавшей в беду», - рассказывает представительница Bezvests.lv





Профессиональные водолазы, к сожалению, не отозвались, и волонтеры поисковой организации искали человека своими силами.

В поисках участвовали кинологи Bezvests.lv - Гунтис Скороделис и Лайла Скроделе - руководитель кинологической службы Bezvests.lv с собакой Юлэ, кинологи Алина Белявска и Святослав Климов с собакой Валли), они прошли вдоль берегов озера и проехали на лодке. И Юлэ, и Валли, обученные поискам человека под водой по методике «коридор запаха» просигналили неподалеку от места, где впоследствии было найдено тело.

FOTO: Foto: bezvests.lv



Сигнал, поданный собаками, проверили с помощью акустического оборудования разных фирм - предоставленного добровольцем Bezvests.lv Андреем Чернявским, и другими специалистами. На сонаре акустической камеры, и на экране эхолота одной из лодок почти одновременно показались очертания человека.

Далее в точку, где тело рыбака силами добровольцев было зафиксировано, погрузился на дно (на глубину около 2 с половиной метров) доброволец Bezvests.lv - сертифицированный водолаз Виталий.

Несмотря на очень плохую видимость в озере, ему удалось зафиксировать под водой тело утонувшего и поднять его на поверхность.

Далее другие волонтеры (всего в поисках участвовали 4 лодки) помогли доставить тело рыбака на берег и передать родным.