В Курземе мужчина загорелся во время распилки дров

В субботу в Курземе 54-летний мужчина, работая с пилой, загорелся и получил несколько ожогов, сообщает агентство ЛЕТА.

Мужчина пилил дрова бензопилой, из которой вытек бензин и попал ему на одежду. Мужчина подошел к костру, от пламени которого одежда загорелась. В результате, он получил ожоги бедра и низа живота.

В свою очередь в Курземе 34-летний мужчина, работая с пилой, повредил себе палец, а 74-летний мужчина - ногу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1192 вызовов, 204 из которых были связаны с травмами.