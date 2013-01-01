В Риге 13-летний мальчик пожаловался на насилие и сознался в просмотре эротики

1 декабря незадолго до 19 часов в дежурную часть земгальского управления муниципальной полиции Риги обратился мальчик, который рассказал стражам порядка, что мать ведет себя агрессивно по отношению к нему и младшей сестренке. Для выяснения обстоятельств по месту жительства подростка был направлен экипаж полиции.

Прибывшим по адресу стражам порядка мать мальчика рассказала, что сын разозлился, так как она отобрала у него в день событий планшет. Женщина рассказала, что 13-летний мальчик смотрит на просторах интернета фильмы эротического характера, что и стало причиной отнятия планшета. В присутствии полицейских мать стыдила сына за столь сильный интерес к интимным вопросам, поясняя, что он для этого еще слишком молод. Мальчик опустил голову и со слезами на глазах рассказал, что рассказанное мамой - действительно правда, но он обратился за помощью в полицию, потому что мать регулярно кричит на сестричку, он также видел, что мать ее бьет.

Сначала женщина утверждала, что это всего лишь месть сына за планшет, однако затем во время разговора призналась, что ударила двухлетнюю девочку по лицу. Причина физического насилия - ребенок слишком близко приблизился к печке.

Один из полицейских опросил соседей, которые подтвердили, что из квартиры часто слышны женские крики и плач ребенка.

Мальчик пояснил, что хочет остаться в семье, однако беспокоится о безопасности сестры. В момент прибытия стражей порядка девочка спала в кроватке. Были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые видимых телесных повреждений не обнаружили. Однако врачи посоветовали доставить ребенка в больницу для более обширных исследований.

Во время разговора ничто не свидетельствовало о том, что мать детей находится в состоянии алкогольного опьянения. Квартира была в порядке, в холодильнике хранилась еда для детей. Вместе с малышкой в лечебное учреждение отправились и мать с сыном. С женщиной проведены переговоры о методах воспитания.