Мэр Гаркалнского края повел себя агрессивно и прищемил журналиста дверью

Так, в понедельник телеканал TV3 снимал сюжет передачи «Bez tabu», когда мэр думы, не желая давая комментарий журналисту, сначала отмахивался от него, а затем дважды прищемил его дверью автомобиля.

В ноябре этого года жители Гаркалне обратились в передачу с наболевшим вопросом - попросили разобраться с дорогой, которая находится на границе между Гаркалнским и Адажским краями.

Несмотря на то, что председатель пообещал проблему решить, позднее в интернете было опубликовано его видеообращение, в котором Баузе-Крастиньш сообщил, что жители «занимаются террором», вызывая журналистов, чтобы публично говорить о нерасторопности. Баузе-крастиньш сообщил - так как жители пожаловались журналистам, он «особенно проследит, чтобы эту дорожку не сделали».

Журналисты «Bez tabu» снова отправились к мэру, чтобы прояснить ситуацию. Председатель отмахивался от журналиста, требуя обращаться к пресс-секретарю. Когда журналист не отстал, Баузе-крастиньш стал нервным и дваждаs прищемил журналиста дверью машины.