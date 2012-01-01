Любовная драма в Лиепае: один роман, три уголовных процесса

История романтических отношений 40-летнего Яниса Жукаускаса, которые переросли в насилие, преследование и охаивание бывшей дамы сердца, завершилась приговором суда. Но не первым и не последним – против мужчины возбуждены три уголовных процесса. «Все из-за женщины», – после очередного судебного процесса корреспонденту «Курземес вардс» с улыбкой сказал Я.Жукаускас.

Еще в прошлом году мы подробно описали судебный процесс, на котором Я.Жукаускас обвинялся в нанесении телесных повреждений средней тяжести бывшей любовнице, ее охаивании, помещая в Интернет унизительные сведения о пострадавшей, и угрозах совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения.

С пострадавшей женщиной, которая, правда, была замужем, Я.Жукаускас ранее познакомился в Интернете, и оба год поддерживали отношения. Впоследствии женщина по разным причинам хотела их прервать, но подсудимый стал ее преследовать. В конце 2015 года, встретившись в клубе, Я.Жукаускас хотел выяснить отношения с бывшей любовницей

, позвал ее, чтобы поговорить и ударил. После этого инцидента женщине долгое время пришлось лечить сломанную челюсть,

но и после того, как женщина выздоровела, обвиняемый выслеживал ее возле дома и на работе, фотографировал и помещал на сайтах Интернета оскорбительные высказывания в адрес ее и ее мужа.

В Лиепайском суде обвиняемый предъявленное ему обвинение в прошлом году признал частично и утверждал, что совершал противозаконные действия, побуждаемый чувством любви. Впоследствии, когда женщина написала жалобу в полицию и началось расследование, мужчина хотел заключить мировую, но пострадавшая с этим не согласилась. После такого поворота событий в беседе с работницами пробационной службы, которые контролировали действия мужчины в связи с другим судебным приговором, обвиняемый сказал, что, даже тогда, если его приговорят к реальному тюремному заключению, после освобождения из тюрьмы он перережет пострадавшей горло. Работницы пробационной службы в суде подтвердили, что, возможно, это были эмоциональные и непродуманные, но недопустимые высказывания. Пострадавшая эти высказывания восприняла как реальную угрозу ее безопасности.

В январе этого года Лиепайский суд приговорил Я.Жукаускаса к лишению свободы сроком на один год и один месяц, но добавил к этому еще неотбытое наказание (за кражу денег в 2012 году, воспользовавшись чужой кредитной картой, он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно). Вместе с тем, согласно приговору Лиепайского суда, мужчине в неволе нужно было провести 5 лет, 10 месяцев и 29 дней.

Я.Жукаускас не был согласен с этим и обжаловал приговор в Курземском окружном суде, который этой весной решил, что из-за процессуальной ошибки приговор Лиепайского суда следует полностью отменить и уголовное дело отправить на пересмотр в суд первой инстанции. Мужчина из-под ареста был освобожден в зале суда, и вскоре стал работать на одном дорожно-строительном предприятии.

Заново это дело Лиепайский суд стал рассматривать в середине ноября. На сей раз Я.Жукаускас свою вину признал полностью, а также пострадавшая согласилась на мировую.

Мужчина у бывшей любовницы попросил прощения и высказал пожелание, чтобы суд приговорил его к штрафу, вместо того, чтобы «сидеть в четырех стенах».

Принимая во внимание то, что пострадавшая согласилась примириться с обидчиком, уголовное дело об оскорблении и угрозе было прекращено, но за нанесение телесных повреждений Я.Жукаускаса на этой неделе суд приговорил к лишению свободы сроком на 11 месяцев и 17 дней. Это наказание Я.Жукаускас уже полностью отбыл, ранее будучи задержан и арестован. Ему придется возместить также компенсацию в размере 925 евро, которую пострадавшей выплатило государство. Суд указал, что в этом приговоре не принято во внимание вынесенное ему 8 июня 2012 года наказание, которое еще не отбыто. Оно присоединено к другому приговору, который суд вынес 23 октября этого года, когда Я.Жукаускас был привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества. Имущество он испортил в тюрьме. За это суд в октябре приговорил его к кратковременному лишению свободы на два месяца, но, принимая во внимание прежнюю судимость, вынесено окончательное наказание – лишение свободы сроком на 4 года и 11 месяцев, правда, приговор еще не вступил в силу, поскольку Я.Жукаускас его обжаловал.

Между тем в феврале следующего года продолжится судопроизводство, в котором Я.Жукаускас обвиняется в даче ложных показаний. Также этот уголовный процесс связан с бывшей любовницей.