В Ирландии задержан латвиец, связанный с распространением большого количества наркотиков

В Ирландии задержан мужчина из Латвии, который был связан с распространением наркотиков значительного объема, сообщает «Baltic-Ireland.ie».

Детективы, расследующие случай, когда был конфискован огромный груз кокаина и таблеток экстази, считают, что с этим делом связана местная группа распространителей наркотиков. По информации стражей порядка, четверо мужчин, арестованных в связи с найденными наркотиками, трое из которых - представители Восточной Европы, члены только местной банды.

Несмотря на то, что различные источники утверждали, что стоимость конфискованных наркотиков может составлять порядка 3,5 млн евро, общий объем изъятого пока не ясен. Известно, что конфисковано в том числе 45-50 кг кокаина.

Полиция утверждает, что количество груза меньше, так как есть подозрения, что большая часть найденного порошка - не кокаин, а средство, которым наркотики разбавляют.

По информации источников, конфисковано минимум 12 кг кокаина, но это количество может вырости.

Полиция проводит экспертизы и продолжает допрашивать четырех задержанных, двое из которых поляки, а один - подданный Латвии.